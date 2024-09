Israele niente tregua | tocca allo Yemen Nasrallah era in un bunker nordcoreano

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 30 settembre 2024) Emergono nuovi dettagli sulla morte di, il leader di Hezbollah ucciso nel blitz compiuto daa Dahieh venerdì scorso. Per recuperare il corpo del capo delle milizie sciite in Libano i soccorritori hanno lavorato giorno e notte, esposti al pericolo di nuovi bombardamenti e con la pressione morale di recuperare il cadavere di uno dei leader più seguiti di tutto il Medio Oriente. Dalle immagini diffuse in rete si evince come per il recupero sia stata utilizzata una gru scesa in profondità metri e metri. E se i media israeliani parlano di "morto per soffocamento in unnon ventilato, ucciso dai gas tossici delle esplosioni", c’è chi in rete ipotizza che il leader di Hezbollah sia morto in uncostruito dai nordcoreani. Segui su affaritaliani.it