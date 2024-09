Israele ha dato ultimatum a Hezbollah Tajani | Se non si ritira ci sarà invasione

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il ministro egli Esteri israeliano Israel Katz, in un messaggio indirizzato ai ministri degli Esteri di venticinque Paesi, ha dettato le condizioni per il cessate il fuoco in Libano: "si devere a nord del fiume Litani e disarmare le milizie". "Solo la piena attuazione di tutte