Israele e le eredità buie del dopo Bibi

(Di lunedì 30 settembre 2024) Hassan Nasrallah è caduto sul campo di battaglia come peraltro desiderava che accadesse: morire tra la sua gente e per la Palestina. Nasrallah simbolo della resistenza islamica e laica non solo nel paese dei Cedri, sua terra madre, ma in tutto il mondo arabo ed islamico, per questo era anche chiamato Sayed al Mukawama appunto il Signore della resistenza. Un nemico di lungo corso Ha messo per anni in difficoltà lo Stato sionista-ebraico, liberando con i suoi combattenti i territori libanesi occupati nel 1982 dall’esercito israeliano guidato Ariel Sharon. Nasrallah era un uomo carismatico, dotato di grande capacità oratoria, un artista del linguaggio delle masse, e soprattutto di leadership tanto da assurgere a leader, senza competitori, per gran parte dei popoli mediorientali. Non una cosa di poco conto in un quadrante fortemente frammentato come quello arabo.