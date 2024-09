Inzaghi La nuova Champions è un tutti contro tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Vincere è difficile, rivincere ancora di più. I ragazzi stanno lavorando con il massimo impegno, ci manca quella continuità avuta lo scorso anno ma tante squadre stanno avendo difficoltà. Anche noi stiamo cercando di migliorarci, stiamo lavorando e sono fiducioso”. Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone, alla vigilia della sfida casalinga diLeaguei serbi della Stella Rossa. “Laformula della? Se l'anno scorso dopo le prime due partite potevi fare dei bilanci o capire come sarebbe andato il girone, adesso è un. E' una formula molto più avvincente”, ha aggiunto il mister nerazzurro in conferenza stampa. “L'Inter si era già rivista con Manchester, Atalanta e Lecce, non solo domenica a Udine – ha proseguito– Dobbiamo ritrovare la continuità di risultati, senza concedere nulla.