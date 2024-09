Inter-Stella Rossa la probabile formazione di Milojevic | sfida nella sfida

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024)sarà la secondadi questa Champions League per le due compagini: di seguito ladi Vladan. LAè in programma per martedì 1 ottobre alle ore 21 allo Stadio San Siro. La compagine serba, diretta dal tecnico Vladan, è in testa alla classifica del suo campionato nazionale. In Europa, finora, la squadra di Belgrado ha subito una sconfitta contro il Benfica per 1-2. L’auspicio del team serbo è quello di conseguire il primo risultato utile della sua Champions League, eventualmente potendo anche confezionare tre punti che sarebbero importantissimi per le sue ambizioni future., ladi: LE SCELTE –punterà sull’ex Milan Rade Krunic, espressosi in conferenza stampa in modo inequivocabile riguardo i suoi sentimenti verso l’