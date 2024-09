Inter Lautaro Martínez non segna come al solito | che succede? | VIDEO

Leggi tutta la notizia su pianetamilan

(Di lunedì 30 settembre 2024), attaccante dell', sta facendo una fatica tremenda a trovare la via della rete. Cosa stando al 'Toro'? Il, attaccante dell'classe 1997, sta facendo una fatica tremenda a trovare la via della rete. Una situazione senza dubbio paradossale per il capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A. Cosa stando al 'Toro'? Ritardo di condizione, certo, ma c'è anche dell'altro. Ne parla ildi 'GazzettaTV'