Inter e Milan arresti e perquisizioni in curva | operazione a Milano

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le accuse sono associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reatinelle curve diper i business illegali legati al calcio. Decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l’aggravante