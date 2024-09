Inter e Milan arrestati capi ultras | Curve unite negli affari criminali

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Arresti e perquisizioni nelledi. Decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati: nel mirino in particolare iultrà dellenell'operazione della polizia coordinata