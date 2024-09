Infrastrutture | se sono di qualità danno reddito e benefici a tutta la collettività

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di lunedì 30 settembre 2024) «In un’Italia che cambia servono strutture adeguate e lungimiranti, così come è stato fatto in Italia con le autostrade, primi in Europa. Ora siamo più arretrati, ma con il Pnrr speriamo si possa recuperare, così come sarà possibile con il Polo del ferro, una struttura per essere competitivi