Incidente stradale alla periferia di Cassano delle Murge | morti Francesco Castellaneta e Greta Francone

(Di lunedì 30 settembre 2024) Due giovani vite spezzate in un tragicodi, in provincia di Bari, nella notte tra il 29 e il 30 settembre. A perdere la vita, 24 anni di Cellamare, e, 21 anni del quartiere San Paolo di Bari, entrambidopo essere precipitati dal cavalcavia lungo la provinciale 236 che collega Bari a Santeramo in Colle. L’auto a bordo della quale viaggiavano è finita fuori strada, ha sfondato il guardrail ed è precipitata per diversi metri. Â