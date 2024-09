Incidente al crossodromo Pilota ventenne portato in eliambulanza a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Caduto alTittoni di Cingoli, si trova ricoverato nell’ospedale di. L’si è verificato ieri verso le 10.30. Undi venti anni, residente a Montegiorgio, era giunto sulla pista per effettuare giri di allenamento. Ne aveva compiuti alcuni, quando l’imprevisto è avvenuto lungo un tratto non impegnativo del percorso, davanti alle tribune. Improvvisamente la moto del crossista si sarebbe bloccata, probabilmente per un guasto meccanico, e il giovane, perdendo il controllo del mezzo, è caduto. È stato allertato il 118 dell’ospedale di Cingoli, l’equipe sanitaria è arrivata subito nell’impianto e il medico ha prestato le prime cure. Ilè rimasto sempre cosciente, ma considerata la dinamica dell’accaduto, è statoin. g. cen.