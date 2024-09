Inchiesta ultras | Salvini fuori mafia e violenza da stadi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 set. (LaPresse) – “Ringrazio la polizia, io vado alloo da quando ho 5 anni e se qualcuno usa loo per interessi suoi con puzza di, camorra e ‘ndrangheta, va isolato, beccato e allontanato quindi ringrazio le forze dell’ordine. Penso anche agli scontri prima del derby di Genova, io sono un tifoso appassionato, ma lae ladevono staredagli”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo, a margine del convegno Anci “Strategie, sfide e prospettive per la tutela e la gestione sostenibile dell’acqua in Lombardia”, commentando gli arresti dei vertici delle curve di Inter e Milan.