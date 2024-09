Inchiesta ultras nei guai anche il bodyguard e amici di Fedez

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati i capi ultrà delle curve di Inter e Milan colpiti in un'operazione della polizia coordinata dalla procura di Milano. Curve opposte ma interessi comuni su biglietti e parcheggi, secondo quanto emerge nella doppiadel pm Paolo Storari. Tra gli arrestati della Curva Nord, firmati dal gip Domenico Santoro, figurano il capo Andrea Beretta (già in carcere a San Vittore per l'omicidio di Antonio Bellocco), il vicecapo Marco Ferdico e il nuovo reggente della curva Renato Bosetti.