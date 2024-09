Incendio in un' azienda agricola di Viterbo

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024)in un'di, in fiamme capannone e balle di fieno. Il fuoco ha colpito un capannone agricolo situato in via Casetta, una strada laterale della provinciale 7 Martana. Le fiamme, che si sono sviluppate intorno alle 19,20 di ieri, domenica 29 settembre, hanno