Incendio in appartamento a Mordano | un ferito

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYin unin via della Chiesa a, nel circondario di Imola. Attorno alle ore 20, le fiamme si sono sviluppate – per cause ancora da accertare – all’interno della casa, rendendo necessario l’intervento di tre squadre