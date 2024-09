In Italia il G7 sulla crisi internazionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pronti a calare in Irpinia i responsabili della sicurezza dei 7 Grandi dal 2 al 4 ottobre. A ‘casa’ del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che in realtà è originario di Pietrastornina ad una trentina di chilometri ad est dal luogo del summit, Villa Orsini, nel comune di Mirabella Eclano. Misure di sicurezza al massimo livello, con il divieto di cortei e stop anche alle doppiette: nei giorni del vertice è stata infatti sospesa l’attività venatoria nell’intera provincia di Avellino. Il format è simile a quello del G7 dei capi di governo svoltosi a giugno in Puglia nel resort di Borgo Egnazia, nel comune di Fasano (Brindisi). Le riunioni si svolgeranno in una struttura ricettiva perimetrata, fuori dal centro abitato.