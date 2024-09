In Emilia-Romagna la logistica si è mangiata 843 ettari in 16 anni

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Mi manca la terra sotto ai piedi! - il consumo di suolo in Italia" questo il titolo e cuore della relazione che Michele Munafò, responsabile del rapporto Ispra sul consumo di suolo ha esposto in occasione dell’appuntamento del ciclo degli appuntamenti di divulgazione scientifica in agriturismo