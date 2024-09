In condizioni gravi l’uomo colpito da spari durante il pranzo domenicale a Francavilla Fontana Indagine dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ricoverato nell’ospedale “Perrino” il 45enne è in. Indagano iper l’accaduto in una casa diieri.untra famiglii di amici, per cause da dettagliare un commensale, al culmine di una discussione, ha estratto una pistola non regolarmente detenuta e fatto fuoco. Il 45enne è stato raggiunto da tre, anche all’addome. L'articolo Indail dei proviene da Noi Notizie..