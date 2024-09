Il trailer di lancio di Shattered Space

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024), la nuova espansione narrativa di Starfield, l’epico gioco di ruolo di Bethesda Game Studios, è ora disponibile per Xbox Series XS e PC.introduce nuove località completamente realizzate a mano da esplorare e una complessa trama in cui i giocatori potranno visitare per la prima volta il mondo d’origine della Casata Va’ruun. I giocatori dovranno svelare il mistero che circonda gli elusivi seguaci del Grande Serpente e aiutarli a ripristinare la loro società frantumata sull’orlo del collasso. Insieme alla nuova ambientazione e alla nuova storia,introduce formidabili nemici, diverse opportunità di scoprire armi uniche, tute, attrezzature e molto altro. L'articolo Ildidiproviene da NerdPool.