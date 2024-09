Il sindaco vieta pallone e giochi nel centro storico

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) "A regazzì, e mo' vo'o buco 'sto", recitava una vecchia pubblicità televisiva di qualche anno fa. Da oggi in poi, l'omaccione con il chiaro accento romano che usciva per interrompere la partita di calcio, potrebbe 'apparire' anche per le vie deldi Frosinone. A partire