Il prezzo dell’energia elettrica oggi 30 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Scopri le ultime novità sui prezziin Italia, con un focus sui costi attuali e sulle dinamiche del mercato. Ilstabilito da ARERA è pari a 0.12843 €/kWh per la tariffa monoraria, mentre per la bioraria è pari a 0.12167 €/kWh per la fascia F1 e 0.14795 €/kWh per la fascia F2 e 0.12219 €/kWh per la fascia F3. Il costoal kWh varia ogni 3 mesi e si applica alle forniture luce in regime di mercato tutelato tramite il Servizio Elettrico Nazionale. Per quanto riguarda il mercato libero, invece, sono i singoli fornitori in un contesto di libera concorrenza a stabilire il costo della materia prima e a declinare i dettagli delle varie offerte.