Il metodo anti-rapimento che ogni genitore dovrebbe insegnare ai propri figli

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un'undicenne americana ha evitato la trappola di un malintenzionato chiedendogli una parola d'ordine concordata con i genitori. Per gli esperti, adottare simili precauzioni e non diffondere troppe informazioni sui social rimane la chiave per proteggere i più piccoli.