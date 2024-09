Il giorno dello sciopero gli orari di Trenord e le fasce di garanzia

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ancora unodei mezzi e disagi per studenti, pendolari e viaggiatori. In questa occasione saranno coinvolti anche i treni. Per oggi lunedì 30 settembre le sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie hanno indetto un'agitazione. Per 23 ore il trasporto su rotaia della Lombardia