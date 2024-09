Il Decreto Omnibus è un regalo agli evasori e uno schiaffo a chi paga le tasse

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il governo ha posto la questione di fiducia sul testo del cosiddetto, approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze e ora all'esame del Senato in prima lettura. Un insieme di norme che le opposizioni hanno bollato come degli ennesimi favorifiscali e a chi non vuole