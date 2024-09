Il cambiamento climatico rimpicciolisce l’Italia | lo scioglimento dei ghiacciai costringe a spostare il confine con la Svizzera

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilè un fenomeno che non conosce confini geografici. Capita però che i suoi effetti costringano i governi a ridisegnare quelle linee che separano uno Stato e l’altro, decise a tavolino nei secoli addietro e in alcuni casi divenute anacronistiche. È quello che sta accadendo tra Italia e, più precisamente ai piedi del Cervino, dove la fusione di alcunidelle Alpi ha costretto adi alcuni metri iltra le due nazioni. La querelle, in realtà, prosegue da diversi anni e solo nel maggio 2023 si è arrivati finalmente un accordo. Lo scorso anno, la Commissione mista per la manutenzione delitalo-svizzero ha concordato le modifiche da applicare, approvate nei giorni scorsi dal Consiglio federale svizzero. Non appena il governo italiano avrà dato il suo benestare, entreranno ufficialmente in vigore i nuovi confini.