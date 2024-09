Ia Iannantuoni Bicocca | Europa indietro preferisce normare

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 settembre 2024) La rettrice dell'Università Milanodurante il suo intervento al convegno "Ricette di Innovazione", in corso presso l'Università "L'sull'intelligenza artificiale perché le aziende americane e cinesi hanno un budget enorme: in 16 giorni, le aziende di IA spendono in ricerca quello che spendiamo noi in un anno per 85 atenei. Questo perché