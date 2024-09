I tre moschettieri - D' Artagnan Athos è accusato di omicidio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) I TRED'Sky Cinema Action Con Francois Civil, Vincent Cassel e Eva Green. Regia di Michel Bourboulon. Produzione Francia 2023. Durata: 2 ore LA TRAMA L'ennesima versione del romanzo di Dumas. D'va alla conquista di Parigi, stringe amicizia coi tre, sventa i primi intrighi di Richelieu e della terribile milady De Winter. Il film copre solo metà del romanzo. Il seguito sarà programmato un anno dopo. Una variante che in Dumas non c'era.die non riesce a difendersi perchè dopo una sbronza ha dimenticato tutto. PERCHE' VEDERLO perchè è una delle migliori trasposizioni di Dumas. E Eva Green come Milady è una forza irresistibile.