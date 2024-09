Ha perso un euro | il gesto di cortesia è un trucco per rubarle borsetta e chiavi dell' auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Casatenovo (Lecco), 30 settembre 2024 - “Scusi signora, le è caduto unper terra”. Il tempo di girarsi, guardare sul pavimento e chinarsi per raccogliere la moneta, che quello sconosciuto, all'apparenza così gentile e premuroso, le ha rubato lache lei aveva adagiato sul sedilelasciata aperta. Le ha portato via pure lea macchina per impedirle magari di inseguirlo. L'ennesimo borseggio suè stato a messo a segno domenica mattina, nel parcheggio interrato del centro commerciale Levada a Casatenovo. La vittima è una donna di 65 anni che aveva appena terminato la spesa e si apprestava a caricarla in macchina. Mentre trafficava con le buste, uno sconosciuto l'ha avvisataa monetina caduta a terra. Non era vero, era solo unper distrarla. L'infatti lo aveva gettato lui vicino ai suoi piedi.