Guida TV Sky e NOW 29 Settembre - 5 Ottobre | Vangelo Secondo Maria Zamora I Soprano

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 30 settembre 2024)TV SKY / NOW 29- 52024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 29alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, è il momento di "", un nuovo film Sky Original con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann. Diretto da Paolo Zucca e ispirato all’omonimo romanzo di Barbara Alberti, la trama racconta una storia d’amore universale, che unisce elementi antichi a una narrazione originale.