Gruppo Davines emissioni di gas serra a -55% al 2030 rispetto al 2022

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di lunedĂŹ 30 settembre 2024) Il, attivo nel settore della cosmetica professionale, certificato B Corp dal 2016, ha presentato alla Climate Week di New York il programma per la sostenibilitĂ ambientale alGroup Towards Planet Regeneration', che include l'obiettivo di ridurre del 55% le