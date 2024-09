Grecia incendio in una foresta a Xylokastro | fiamme alte spaventano i residenti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un vasto, alimentato dai forti venti, ha bruciato unavicino a una località balneare nel sud delladurante la notte. Le autorità hanno dichiarato che due persone sono morte e che circa 350 vigili del fuoco, coadiuvati da 18 aerei per il lancio di acqua, sono riusciti contenere leall’inizio di lunedì, vicino a, nella regione del Peloponneso. Domenica lepotevano essere viste dalla vicina città costiera di Derveni, dove gli elicotteri hanno prelevato acqua dal mare per aiutare gli sforzi ant. In una decina di villaggi è stata ordinata l’evacuazione.