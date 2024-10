Gli auguri social di Roma Milan ed Inter a Luciano Tessari Andy van der Meyde e Frank Rijkaard

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Glidiededhanno fatto glisuia giocatori importanti che hanno fatto la storia di questi club. I giallorossi hanno gatto gli. L’ex portiere è stato protagonista sia in campo sia in panchina con il club capitolino. Si laureò Campione d’Italia nel 1983 quando era il vice di Liedholm. Oggi raggiunge i 96 ed il suo amore per la Lupa non muore mai dato che anche ieri era allo stadio. “Lati entra nel cuore” E infatti anche ieri era all’Olimpico, all’alba dei 96 anni Giocatore, allenatore e Campione d’Italia in panchina con Liedholm Tanti!#ASpic.twitter.com/R0WdjZGI5Q — AS(@OfficialAS) September 30, 2024 I nerazzurri, invece, hanno fatto gliadvan der. Il giocatore olandese ha giocato per due anni nel club meneghino.