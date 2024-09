Giuliana De Sio | “Ho avuto tre aborti spontanei è stato doloroso A Ballando sono stata umiliata”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2024)De Sio si è raccontata in una lunga intervista spaziando dalla vita privata alla carriera, da temi delicati come il desiderio mai realizzato di avere un figlio all'esperienza dicon le stelle, di cui amava le prove ma non la diretta: "In trasmissione una tortura, un luogo molesto,umiliata in modo terribile".