Giro di droga era accusata di custodire il denaro | assolta dopo sei anni

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di lunedì 30 settembre 2024) BRINDISI - Coinvolta in un blitz risalente al luglio 2018 edii soldi provento di undi spaccio diseiè stataperché "il fatto non sussiste". Il dispositivo della sentenza a carico di una 53enne di Carovigno è stato letto in aula, presso il