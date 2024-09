Giornata mondiale cuore flash mob per ' liberare circolazione dal colesterolo'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Unmob per "ladal" e ricordare che il controllo del rischio cardiovascolare dipende da noi. In occasione delladel, ieri 29 settembre, nel centro di Roma, undici ingombranti sfere gialle 'umane' hanno bloccano il passaggio dei pedoni che transitavano tra largo dei Lombardi, largo Goldoni, piazza di Spagna e via del Corso, esattamente come ilLdl (cosiddetto'cattivo') ostruisce ladel sangue delle arterie, aumentando il rischio di infarto o ictus. Con questo particolaremob ha avuto inizio 'Liberiamo ladal', ladi sensibilizzazione con screening cardiologici gratuiti organizzata da Daiichi Sankyo Italia in occasione del World Heart Day.