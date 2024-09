Giallo a Portanuova | uomo di 67 anni trovato morto in auto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pescara - Un 67enne è stato scoperto senza vita poco dopo le 7:30 di oggi a, precisamente in viale Pindaro, all'interno di un veicolo. Alcuni passanti hanno notato la situazione e hanno immediatamente allertato il numero unico 112. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze della morte. Si presume che il decesso possa essere avvenuto alcune ore prima della scoperta. L’ipotesi iniziale suggerisce un possibile malore, ma si attendono ulteriori accertamenti per confermare questa teoria. Dalle prime informazioni, sembra che la vittima fosse un clochard e i rilievi preliminari sul corpo non hanno mostrato segni di violenza. Il magistrato di turno è stato informato e sta seguendo l’evoluzione della situazione.