Fuori mafia e violenza dagli stadi | Inchiesta curve parla Salvini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Ringrazio la polizia, io vado alloo da quando ho 5 anni e se qualcuno usa loo per interessi suoi con puzza di, Camorra e ‘Ndrangheta, va isolato, beccato e allontanato quindi ringrazio le forze dell'ordine. Penso anche agli scontri prima del derby di Genova, io sono un tifoso appassionato, ma lae ladevono stare”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo, a margine del convegno Anci. "Strategie, sfide e prospettive per la tutela e la gestione sostenibile dell'acqua in Lombardia”, commentando gli arresti dei vertici delledi Inter e Milan. Ai cronisti che gli chiedevano conto della sua vecchia foto con l'ultra milanista Luca Lucci il vicepremier ha così commentato. “Ho fotografie con 100mila persone, con milanisti ho alcune migliaia di foto sperando che siano tutte persone per bene, però mi fido delle forze dell'ordine”