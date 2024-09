FS | Salvini non ostile a privatizzazione Alta velocità

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano 30 set. (LaPresse) – “Quando mi arriverà una proposta di FS, che oggi non ho, non dio di spezzatino o svendita, ma di valorizzazione e di investimento sulla rete per far viaggiare ancora meglio i nostri cittadini con capitali privati, io la prenderò in esame con estrema attenzione. Non sono pregiudizialmentea quello che riguarda, per esempio, l’. Quando arriverà sul tavolo una ipotesi di investimento privato per potenziare la nostra rete ferroviaria, io sarò felice di esaminarlo perché lo Stato da solo non ce la fa”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo, a margine del convegno Anci “Strategie, sfide e prospettive per la tutela e la gestione sostenibile dell’acqua in Lombardia”, a chi gli chiedeva un commento su eventuali privatizzazioni del gruppo Ferrovie dello Stato.