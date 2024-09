Folgorato da una scarica elettrica mentre cerca di rubare la corrente | è gravissimo

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) È ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda di Milano, con varie ustioni in tutto il corpo, il 40enne di nazionalità marocchina che domenica sera è rimastonella zona delle Case del Sole in Via Milano a Brescia. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato