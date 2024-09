Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Fondata nel 2002 da Simone Strocchi, Electa supporta i maggiori operatori di private equity europei offrendo soluzioni sartoriali di ingegneria finanziaria e transaction execution per operazioni di Lbo, M&A e business combination. Dal 2011, Strocchi è impegnato con Electa Ventures in iniziative di investimento innovative. Electa anima un ecosistema di investitori orientando capitali costruttivi in imprese ad alto potenziale, arrivando a distinguersi tra i player più significativi per capacità di innovazione e track record.