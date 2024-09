Federica Pellegrini la risposta a Thomas Ceccon | Incommentabile Il marito | Per me vali zero

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 30 settembre 2024)risponde a. Il nuotatore italiano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nei 100 metri dorso, aveva detto in un’intervista al Corriere della Sera che per lui la Divina non rappresentava «niente». Perché, nonostante si allenassero nella stessa struttura, «non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no»., tra una prova e l’altra di Ballando con le stelle, ha detto una sola parola: «». Tra i due non risulta che ci siano mai stati screzi. Secondo il Corrierenon si aspettava quelle parole. Anche perché ricorda di non aver mancato di far pervenire ai complimenti, per esempio in occasione del record del mondo.