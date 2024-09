FdI punta alla vicepresidenza dell’Ente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Oltre l’80% tra sindaci e consiglieri comunali del territorio si sono avvicendati nella giornata di ieri nella sala consiliare della Provincia per votare per il rinnovo del Consiglio.20, orario fissato per la chisura dei seggi, infatti, avevano votato 567 aventi diritto su 705 (l’80.42% del totale), di cui 362 uomini e 205 donne. Questa mattina si procederà con lo scrutino per verificare chi saranno i 12 nuovi eletti che andranno a formare il nuovo Consiglio e affiancheranno il presidente Sandro Parcaroli finoscadenza del mandato nel 2025. Tre le liste in corsa: "Una Provincia per tutti" più spostata nell’alveo del centrosinistra, "Provincia al Centro" che già dal nome espone la sua visione centrista, mentre il centrodestra hato sulla compagine "Centrodestra Macerata".