Fa irruzione in casa della fidanzata con un machete | arrestato

(Di lunedì 30 settembre 2024) Civitanova, 30 settembre 2024 –un 27enne di origini pakistane per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e possesso d’arma. Armato di, aveva raggiunto l’abitazione. Due segnalazioni hanno richiesto ieri, intorno alle 21, l’interventoVolante di Polizia di Civitanova: la prima a seguito di schiamazzi e urla in strada dove un uomo e una donna stavano litigando; la seconda da parte di una donna che, in lacrime, segnalava la presenza del compagnomadre armato di coltello nelle vicinanzesua abitazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato l’uomo in stato di agitazione, un cittadino di origini pakistane di 27 anni alterato dall’alcool e dall’assunzione di sostante stupefacenti, come confermato successivamente proprio dallo stesso.