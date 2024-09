Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Edisonha un ambizioso piano di sviluppo di 65 comunità energetiche condominiali: 65 sono contrattualizzate e 15 già entrate in esercizio. L’obiettivo è realizzarne 2.000 entro il 2030 per oltre 120 MW di capacità fotovoltaica. Edison si occupa dell’installazione e della manutenzione degli impianti fotovoltaici sul tetto del condominio a costo zero per chi vi abita, riconoscendo un beneficio economico ad ogni membro quantificabile, in media, nel risparmio di 2-3 mensilità della bolletta elettrica ogni anno per 20 anni.