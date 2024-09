Elezioni regionali Uniti per la Costituzione | tutti i candidati Crucioli capolista a Genova

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si propone come alternativa a campo largo e al centrodestra - come già succede in consiglio comunale - la lista diper lache si presenterà alledel 27 e 28 ottobre.La formazione che appoggia la candidatura a governatore di Nicola Morra - presidente della