Elezioni provinciali 2024 i risultati definitivi e i presidenti eletti | affluenza record dell’89%

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ieri si sono tenute le, 41 in tutto le province al voto. In 7 si è votato per l'elezione del Presidente: parliamo di Alessandria (vittoria del centrodestra), Cremona (vittoria del centrosinistra), Ferrara (centrodestra), Lucca (centrosinistra), Matera (centrosinistra), Parma (centrodestra), Siena (centrosinistra).