Elba non ricambia il suo saluto e lo colpisce con un pugno | denunciato ed ' espulso' da Porto Azzurro

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non potrà fare ritorno aper almeno due anni il 40enne di origine campana che era statoquesta estate per aver colpito un conoscente all'interno di un locale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo entrò all'interno di un bar e in stato di alterazione dovuto all'alcol avrebbe