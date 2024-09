Effetti del 5G Isde difende il monitoraggio della Regione

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNon è uno studio inutile né c’è alcuno spreco di risorse pubbliche. Are ilsuglidegli 5G commissionato dallaad Arpat e Ars è, l’associazione Medici per l’ambiente (International society of