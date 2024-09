Dragon Ball DAIMA dall’11 ottobre su Crunchyroll

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024)suPer celebrare il 40° anniversario del manga originale di Akira Toriyama, che ha dato il via alla serie anime, il leggendario studio Toei Animation propone ai fan una nuova avventura., la prossima serie anime originale basata su una nuova storia die sui personaggi del creatore Akira Toriyama, sarà disponibile in streaming con sottotitoli sua partirein Europa, Medio Oriente e Africa, seguita da nuovi episodi settimanali sottotitolati in simulcast con la trasmissione televisiva giapponese.