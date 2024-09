Dopo gli eventi degli ultimi giorni la cantante e il parrucchiere di Reggio Emilia sono protagonisti di un confronto a cuore aperto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 30 settembre 2024) Stasera alle 21.30 in diretta su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Grande Fratello 2024. I 18 concorrenti entrati in casa dall’inizio del reality show a oraancora tutti presenti. Fino a oggi il televoto ha decretato il preferito dal pubblico, rimandando pertanto l’uscita dal gioco.